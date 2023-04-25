"الصناعة": طن الترابة السوداء بـ7 ملايين و550 ألف ليرة

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وخمسماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلاثاء ٢٥/٤/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢/٥/٢٠٢٣ ضمناً.



وأشارت الوزارة الى أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.