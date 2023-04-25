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اقتصاد
ارتفاع أسعار الاستهلاك 33,27 % خلال شهر آذار
2023-04-25 | 05:50
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ارتفاع أسعار الاستهلاك 33,27 % خلال شهر آذار
أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023، سجل ارتفاعا وقدره 33,27% بالنسبة لشهر شباط 2023.
كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 32%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 33,57%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 38,54%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 34,68%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 25,65%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 27,11%
وذكرت أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023 سجل ارتفاعا وقدره 263,84% بالنسبة لشهر آذار 2022.
ودعت لمزيد من التفاصيل الى الاطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي:
www.cas.gov.lb
.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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اقتصاد
إدارة الاحصاء المركزي
أسعار
الاستهلاك
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