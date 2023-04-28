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إنخفاض في أسعار المحروقات

2023-04-28 | 02:12
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إنخفاض في أسعار المحروقات
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إنخفاض في أسعار المحروقات

جدول جديد لأسعار المحروقات

انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 30000 ليرة لبنانية والمازوت 16000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر الغاز 29000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1832000 ليرة

- البنزين 98 أوكتان: 1874000  ليرة

- المازوت:  1578000 ليرة

- الغاز: 1081000 ليرة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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