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اقتصاد

انطوان حبيب: تثبيت دعم الصندوق العربي لمصرف الإسكان ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار بمعدل 50 ألف دولار لكل قرض

2023-04-28 | 05:53
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انطوان حبيب: تثبيت دعم الصندوق العربي لمصرف الإسكان ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار بمعدل 50 ألف دولار لكل قرض
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انطوان حبيب: تثبيت دعم الصندوق العربي لمصرف الإسكان ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار بمعدل 50 ألف دولار لكل قرض

انطوان حبيب: تثبيت دعم الصندوق العربي لمصرف الإسكان ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار بمعدل 50 ألف دولار لكل قرض

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب ، في تصريح، "تثبيت دعم الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 160 مليون دولار أميركي لمصرف الإسكان، ستُدفع على ثلاث مراحل، ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار بمعدل 50 ألف دولار لكل قرض، والعمل على ترجمة هذا الاقتراح التوافقي بلقاء المسؤولين بعد موافقة الجهات المعنية من مجلس إدارة مصرف الإسكان، وحاكم مصرف لبنان، ووزيري المال والشؤون الاجتماعية، وتحضير المعاملات والعقود. وتم التأكيد على ذلك عقب اجتماع ضمّ مصرف الإسكان ومجلس الإنماء والإعمار ووفد من الصندوق العربي".

وشدد حبيب، في تصريح  على "أهمية هذه القروض في تحريك الجمود العقاري، مؤكدًا  "أولوية إعطاء القروض لذوي الدخل المحدود لتملك شقق دون الـ150 متراً في القرى والمدن والريف اللبناني للحدّ من النزوح من الأرياف، بما يتوافق مع نظام مصرف الإسكان".

وأكّد "ضرورة استعادة ثقة اللبناني بنفسه، وعدم الاستسلام"، مشيرًا إلى "تعاون الجهات العربية والأجنبية مع لبنان، من خلال تعاون الصندوق العربي و USAID مع مصرف الإسكان عبر إعطاء المساعدة الفنية للقروض الخاصة بمعالجة الصرف الصحي في القرى، وتقديم مجموعة "توتال إنرجي" Total Energie قروضاً بالدولار في مجال الطاقة الشمسية".

وأمل حبيب أخيراً "في حل المشكلات العالقة في إدارات الدولة وتعليق إضراب موظفيها، من أجل تسهيل استكمال تجهيز المستندات اللازمة لطلبات القروض".
 
 
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