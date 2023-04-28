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اقتصاد
وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا تفاصيل قرض البنك الدولي الخاص بالأمن الغذائي
2023-04-28 | 11:16
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وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا تفاصيل قرض البنك الدولي الخاص بالأمن الغذائي
استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في مكتبه، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأنه خلال اللقاء، تم البحث في تفاصيل القرض المقدم من البنك الدولي، الذي يستهدف الأمن الغذائي بشكل عام وستستفيد منه وزارات الزراعة والاقتصاد والطاقة والمياه، لافتا إلى أن أهمية القرض أنه يأتي في الوقت، الذي تعاني فيه كل القطاعات اللبنانية من الترهل، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
ولفت إلى أن "الحاج حسن وضع الوزير سلام في أجواء المباحثات التي أجراها مع وفد البنك الدولي ظهر اليوم، وأكد أن التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المانحة والبنك الدولي هو لمصلحة لبنان وهم أساسي لدى الحكومة اللبنانية".
وأكد الحاج حسن ضرورة التزام المهل الدستورية والذهاب فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد للوصول إلى عودة التعافي الاقتصادي تدريجيا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
عباس الحاج حسن
أمين سلام
البنك الدولي
الأمن الغذائي
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