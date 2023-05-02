الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
رابطة موظفي الإدارة العامة: للحضور يوما واحدا في الأسبوع
2023-05-02 | 02:03
مشاهدات عالية
شارك
2
min
رابطة موظفي الإدارة العامة: للحضور يوما واحدا في الأسبوع
دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الزملاء الموظفين الى الحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الاسبوعين الممتدين من ٢٠٢٣/٥/٣ لغاية ١٤/٥/٢٠٢٣.
وهنأت الهيئة الإدارية في بيان، الموظفين في عيد العمال، مثمنة الصبر على الصعاب في أزمة اقتصادية لم يشهد وطننا مثيلا لها.
وقال البيان: "في إطار تقييمها لنتائج الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة بناء على دعوة منه، ثمنت الهيئة الإدارية ما أبداه رئيس الحكومة من تفهم لما سجلته الرابطة من ملاحظات حول المرسومين الرقمين ١١٢٢٧ و ١١٢٢٥، واستعداده لمعالجة حقوق أساسية عالقة، الا انه لا بد من الإشارة إلى أن "الموظفين عاجزون كليا عن دفع كلفة الانتقال إلى أعمالهم، وينتظرون مبلغا مقطوعا يؤمن لهم سلفا، كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة، ننتظر إصدار المرسوم التعديلي لبدل النقل وفقا لما تم التوافق المبدئي عليه، وأن ثمة خللا جوهريا واردا في المرسوم، وهو فرض حد أدنى لأيام الحضور إلى العمل كشرط للحصول على التعويض او على جزء منه، وهذا شرط تعسفي، غير قانوني، وغير دستوري وغير قابل للتطبيق، وننتظر إلغاءه".
وأضاف البيان: "إذ تأمل الرابطة التوصل إلى الإسراع في حل هذه الأمور وملاقاة للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي وتسهيلا منها ومنكم، باللحم الحي، وبالقدر الممكن لشؤون المواطنين، مع التأكيد أن إضراب الموظفين هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم، وعجزهم عن الانتقال الى اعمالهم كما عن الحد المتدني جدا من العيش الكريم، تدعو الزملاء الموظفين الى الحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الاسبوعين الممتدين من ٢٠٢٣/٥/٣ لغاية ١٤/٥/٢٠٢٣، وتدعوهم الى البقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق، وستبقى في متابعة للمستجدات، ليبنى على الشيء مقتضاه".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
موظفي
الإدارة العامة
إضراب
التالي
إنخفاض في أسعار المحروقات..
حبيب: لبنان سيستأنف التمويل الإسكاني بالدولار بدعم "العربي للانماء" في غضون أشهر قليلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-04
رابطة موظفي الإدارة العامة مددت الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل
أخبار لبنان
2023-02-04
رابطة موظفي الإدارة العامة مددت الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل
0
اقتصاد
2023-04-25
رابطة موظفي الإدارة العامة: مستمرون بالتوقف عن العمل حتى 5 أيار
اقتصاد
2023-04-25
رابطة موظفي الإدارة العامة: مستمرون بالتوقف عن العمل حتى 5 أيار
0
صحف اليوم
2023-04-19
رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة لـ"الأنباء": الإجراءات الحكومية مرفوضة
صحف اليوم
2023-04-19
رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة لـ"الأنباء": الإجراءات الحكومية مرفوضة
0
أخبار دولية
2023-04-18
155 ألفًا من موظفي القطاع العام في كندا يتجهون للإضراب
أخبار دولية
2023-04-18
155 ألفًا من موظفي القطاع العام في كندا يتجهون للإضراب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:42
وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٤٥٠.٠٠٠ ل.ل
اقتصاد
05:42
وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٤٥٠.٠٠٠ ل.ل
0
اقتصاد
05:25
قرارٌ لميقاتي حول تشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات للقطاع العام..وكتابٌ الى التفتيش المركزيّ
اقتصاد
05:25
قرارٌ لميقاتي حول تشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات للقطاع العام..وكتابٌ الى التفتيش المركزيّ
0
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
0
اقتصاد
10:53
حبيب: لبنان سيستأنف التمويل الإسكاني بالدولار بدعم "العربي للانماء" في غضون أشهر قليلة
اقتصاد
10:53
حبيب: لبنان سيستأنف التمويل الإسكاني بالدولار بدعم "العربي للانماء" في غضون أشهر قليلة
آخر الأخبار
d-none hideMe
فنّ
07:15
التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!
أخبار دولية
07:13
يوم ثان من محادثات دولية حول أفغانستان في الدوحة وسلطات طالبان تحذّر من استبعادها
منوعات
07:07
سيرينا وليامس تكشف عن حملها خلال حفلة "ميت غالا"
فنّ
07:06
الموت يُفجع مايا نصري
أخبار لبنان
07:03
ميقاتي أطلق "المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان 2023" الممول من "اليونيسف" بالتعاون مع "الاحصاء المركزي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:06
الموت يُفجع مايا نصري
فنّ
07:06
الموت يُفجع مايا نصري
0
أخبار لبنان
2023-05-01
الصايغ للـLBCI: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية
أخبار لبنان
2023-05-01
الصايغ للـLBCI: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية
0
عالم الطبخ
2023-04-26
لعشاق المغربية بالدجاج والموزات... إليكم مكوّنات هذه الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها (فيديو)
عالم الطبخ
2023-04-26
لعشاق المغربية بالدجاج والموزات... إليكم مكوّنات هذه الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها (فيديو)
0
صحف اليوم
2023-05-01
مصادر حكومية توقعت أن يبادر موظفو القطاع العام الى تعليق إضرابهم (الأنباء)
صحف اليوم
2023-05-01
مصادر حكومية توقعت أن يبادر موظفو القطاع العام الى تعليق إضرابهم (الأنباء)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
2
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
3
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
4
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
6
خبر عاجل
04:00
أبو فاعور للـLBCI: نتشرف بعلاقتنا مع السعوديّة ونحن على اتصال دائم بها والسعوديّة لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي
خبر عاجل
04:00
أبو فاعور للـLBCI: نتشرف بعلاقتنا مع السعوديّة ونحن على اتصال دائم بها والسعوديّة لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي
7
صحف اليوم
00:09
تهديد قاسم بالفراغ يستدعي تدخلاً من رعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:09
تهديد قاسم بالفراغ يستدعي تدخلاً من رعد (الشرق الأوسط)
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 2-5-2023
اسرار
23:32
أسرار الصحف 2-5-2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store