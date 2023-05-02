رابطة موظفي الإدارة العامة: للحضور يوما واحدا في الأسبوع

دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الزملاء الموظفين الى الحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الاسبوعين الممتدين من ٢٠٢٣/٥/٣ لغاية ١٤/٥/٢٠٢٣.



وهنأت الهيئة الإدارية في بيان، الموظفين في عيد العمال، مثمنة الصبر على الصعاب في أزمة اقتصادية لم يشهد وطننا مثيلا لها.



وقال البيان: "في إطار تقييمها لنتائج الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة بناء على دعوة منه، ثمنت الهيئة الإدارية ما أبداه رئيس الحكومة من تفهم لما سجلته الرابطة من ملاحظات حول المرسومين الرقمين ١١٢٢٧ و ١١٢٢٥، واستعداده لمعالجة حقوق أساسية عالقة، الا انه لا بد من الإشارة إلى أن "الموظفين عاجزون كليا عن دفع كلفة الانتقال إلى أعمالهم، وينتظرون مبلغا مقطوعا يؤمن لهم سلفا، كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة، ننتظر إصدار المرسوم التعديلي لبدل النقل وفقا لما تم التوافق المبدئي عليه، وأن ثمة خللا جوهريا واردا في المرسوم، وهو فرض حد أدنى لأيام الحضور إلى العمل كشرط للحصول على التعويض او على جزء منه، وهذا شرط تعسفي، غير قانوني، وغير دستوري وغير قابل للتطبيق، وننتظر إلغاءه".



وأضاف البيان: "إذ تأمل الرابطة التوصل إلى الإسراع في حل هذه الأمور وملاقاة للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي وتسهيلا منها ومنكم، باللحم الحي، وبالقدر الممكن لشؤون المواطنين، مع التأكيد أن إضراب الموظفين هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم، وعجزهم عن الانتقال الى اعمالهم كما عن الحد المتدني جدا من العيش الكريم، تدعو الزملاء الموظفين الى الحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الاسبوعين الممتدين من ٢٠٢٣/٥/٣ لغاية ١٤/٥/٢٠٢٣، وتدعوهم الى البقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق، وستبقى في متابعة للمستجدات، ليبنى على الشيء مقتضاه".