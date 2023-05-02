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اقتصاد
قرارٌ لميقاتي حول تشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات للقطاع العام..وكتابٌ الى التفتيش المركزيّ
2023-05-02 | 05:25
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قرارٌ لميقاتي حول تشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات للقطاع العام..وكتابٌ الى التفتيش المركزيّ
أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قرارًا حمل الرقم 54/2023 قضى بتشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات التي قُدّمت الى القطاع العام واعادة تفعيل العمل في الادارات العامة واقتراح التدابير لاصلاح القطاع العام.
**للاطلاع على تفاصيل القرار
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ووجه ميقاتي كتابًا الى التفتيش المركزي حول تطبيق أحكام المادّة السابعة من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18-04-2023 (اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعديّ)..
**للاطلاع على الكتاب
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