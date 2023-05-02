وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٤٥٠.٠٠٠ ل.ل

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وأربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢/٥/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٩/٥/٢٠٢٣ ضمناً.



وأشارت الوزارة الى أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.





وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.