الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة

2023-05-02 | 12:10
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة
0min
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة

اعلن مصرف لبنان في بيان ، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم، 145 مليون دولار أميركي بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

لبنان:

التداول

SAYRAFA

اليوم

مليون

دولار

بمعدل

86500

LBCI التالي
رابطة موظفي الإدارة العامة: للحضور يوما واحدا في الأسبوع
حبيب: لبنان سيستأنف التمويل الإسكاني بالدولار بدعم "العربي للانماء" في غضون أشهر قليلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-04-26

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 90 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار الواحد

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-20

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 83 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86700 ليرة للدولار الواحد

LBCI
اقتصاد
2023-04-19

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 86700 ليرة للدولار الواحد

LBCI
اقتصاد
2023-04-12

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 85 مليون دولار بمعدل 86700 ليرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
اقتصاد
05:42

وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٤٥٠.٠٠٠ ل.ل

LBCI
اقتصاد
05:25

قرارٌ لميقاتي حول تشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات للقطاع العام..وكتابٌ الى التفتيش المركزيّ

LBCI
آخر الأخبار
02:17

إنخفاض في أسعار المحروقات..

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
17:41

هيومن رايتس ووتش تندد بـ"جرائم حرب محتملة" عند الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

LBCI
أخبار دولية
16:25

الإتحاد الأوروبي يخطط لإنتاج مليون قذيفة سنويًا وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

LBCI
أخبار دولية
16:19

إرتفاع التضخم السنوي في باكستان إلى 36,42 بالمئة

LBCI
أمن وقضاء
15:46

إشكال وإطلاق نار في طرابلس... وسقوط جريح وقتيل

LBCI
آخر الأخبار
15:35

إشكال وتبادل إطلاق نار بين عدد من الشبان في محلة المعرض - طرابلس ومعلومات عن سقوط جريح وقتيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:06

الموت يُفجع مايا نصري

LBCI
أخبار لبنان
13:22

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

LBCI
أخبار دولية
15:26

واشنطن ستنشر 1500 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة

LBCI
خبر عاجل
2023-03-23

صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

LBCI
رياضة
13:48

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
13:37

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تشعل ردود فعل واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأنظار الى دمشق التي يزورها الرئيس الإيراني... فماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"الشاطىء الآخر" فيلم يحاكي معاناة المعوق مع العزل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضيحة فاضحة وجريمة متمادية تحضران في مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الداخلية تطلب مسحاً شاملاً لتعداد النازحين...وماذا عن داتا مفوضية اللاجئين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة مكتومي قيد بعد الازمة السورية حضرت في ساحة النجمة من باب درس إقتراحي قانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
02:17

إنخفاض في أسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
فنّ
07:06

الموت يُفجع مايا نصري

LBCI
فنّ
06:19

وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

LBCI
فنّ
07:15

التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!

LBCI
فنّ
07:19

"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

LBCI
خبر عاجل
09:29

سيارات عمومية انضمت الى تحرك السائقين امام محطة شارل الحلو حيث لا تزال الطريق مقطوعة وحركة المرور خانقة في المحلة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:16

تتنزّه وتسرق ما استطاعت من مجوهرات...قيمة المسروقات بلغت حوالي ٧٠٠٠ دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة