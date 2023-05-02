مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة

اعلن مصرف لبنان في بيان ، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم، 145 مليون دولار أميركي بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".