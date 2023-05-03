مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 138 مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة Sayrafa وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.