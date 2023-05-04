مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 147 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على SAYRAFA..



أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 147 مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".