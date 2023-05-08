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اقتصاد

تذكير من وزارة المالية...

2023-05-08 | 03:34
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تذكير من وزارة المالية...
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تذكير من وزارة المالية...

تذكير من وزارة المالية...

ذكّرت وزارة المالية بمهلة الاستفادة من أحكام المادة 22 من الموازنة العام للعام 2022، والمبادرة إلى تسديد كامل الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليهم قبل تاريخ 16 أيار 2023، وذلك تفادياً لاضطرارهم إلى تسديدها دون أي تخفيض على الغرامات المترتبة عليها.

ولفتت الوزارة إلى أن المادة 22 من قانون الموازنة للعام 2022 المشار إليها، قد منحت المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في الوزارة فرضها وتحصيلها، مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره مع تخفيض قدره:
- 100 % من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.
- 90 % من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لــ 18/10/2019.

وشددت على انه في حال عدم تسديد تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة ضمن المهلة التي تنتهي بتاريخ 15/5/2023 فإنه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن إجراء أي تسوية بشأنها.
 
 
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