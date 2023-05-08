الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس

2023-05-08 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس
2min
فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس

فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس

التقى الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ، خلال زيارته فرنسا، مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى السيد باتريك دوريل في قصر الإليزيه في باريس .

وتلقى الدكتور فتوح رسالة من الرئاسة الفرنسية بموافقة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرعاية اعمال القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية- العربية لعام 2023 في باريس /فرنسا التي تنطلق رسمياً الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 25 ايار الحالي في فندق the peninsula .

ينظم القمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، الفدرالية المصرفية الاوروبية ،غرفة التجارة الدولية – باريس ، اتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، وستتناول محاورها عدة مواضيع هامة بينها تفعيل التنمية العربية – الأوروبية المستدامة وتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي ، الأمن الغذائي ، وعدم الاستقرار المالي .

وتتضمن فعاليات القمة مؤتمرا عن التحكيم الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية – باريس و ذلك يوم الجمعة 26 أيار في مقر الغرفة ، تحت عنوان" التحكيم :عدالة حديثة تحمي الاستثمارات المصرفية والتجارية الدولية.

تشارك في القمة شخصيات من 27 دولة عربية واوروبية من بينها قيادات المؤسّسات المالية والمصرفية والدبلوماسية ، تمثل المنصة العربية – الاوروبية للتعاون الاقتصادي والمصرفي الذي عمل ويعمل عليها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع شركائه الاوروبيين منذ أكثر من 15 عاماً ، ويترأس وفد القطاع المصرفي العربي رئيس الاتحاد الاستاذ محمد الاتربي.

وخلال افتتاح اعمال القمة سيتم تكريم رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله الراجحي ،  بصفته الشخصية المصرفية العربية لعام 2023، كذلك سيقيم الاتحاد حفل عشاء رسمي على شرف المصرفيين المشاركين وذلك عند الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 24 ايار في فندق The peninsula في حضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى,

يعقد الاتحاد على هامش القمة المصرفية العربية الدولية، مؤتمرًا مشترك بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية (ICC) فى 26 أيار في باريس، في مقر غرفة التجارة الدولية الـ ICC في باريس.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

التقى

دوريل

الاليزيه

وتبلغ

رعاية

ماكرون

للقمة

المصرفية

الحالي

باريس

تذكير من وزارة المالية...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-24

ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس ... ماذا قال الاخير؟

LBCI
صحف اليوم
2023-04-13

سامي الجميّل في باريس وسيطرح على دوريل مواقفه الثابتة (اللواء)

LBCI
منوعات
2023-04-07

محتجون يضرمون النار في مطعم ماكرون المفضل بباريس

LBCI
أخبار دولية
2023-03-24

ماكرون وتبّون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:34

تذكير من وزارة المالية...

LBCI
أخبار دولية
00:17

وارن بافيت يعتبر أن تعامل الحكومة الأميركية مع أزمة المصارف كان "ضعيفا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الحقيقة المرة-الجزء الرابع: هذا هو مصير الودائع الكبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06

الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
11:42

لقاء تشاوري لميقاتي مع مع الوزراء.. وتبادل لوجهات النظر في مختلف الملفات

LBCI
أخبار لبنان
11:30

بو حبيب التقى سيكيرا وبحث مع رضا في عمل المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في ملف النازحين السوريين

LBCI
أخبار دولية
11:15

روسيا تعلن نيتها "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان

LBCI
أخبار دولية
11:12

الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف

LBCI
منوعات
10:50

صدمت الجماهير... لاعبة كمال أجسام بوجهٍ جميل وجسدٍ ضخم! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-05

"وطن الإنسان" يحذّر من انسحاب الفراغ الرئاسي على المركزي والجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06

موسم قطف وتقطير الورد انطلق وهذه حكاية قصرنبا موطن الورد!

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-04

ما حقيقة وفاة حسام جنيد في بيروت؟

LBCI
فنّ
2023-04-28

نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان

LBCI
رياضة
07:57

اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:50

تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم

LBCI
أخبار لبنان
16:09

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية

LBCI
رياضة
13:54

تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:06

ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟

LBCI
خبر عاجل
15:15

باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول

LBCI
امن وقضاء
14:19

غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟

LBCI
خبر عاجل
10:32

اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية

LBCI
حال الطقس
00:23

درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:05

جنبلاط من عين التينة: السفير السعودي أكد للجميع خلال جولته أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع

LBCI
خبر عاجل
14:57

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا

LBCI
خبر عاجل
15:00

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة