فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس

فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس



التقى الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ، خلال زيارته فرنسا، مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى السيد باتريك دوريل في قصر الإليزيه في باريس .



وتلقى الدكتور فتوح رسالة من الرئاسة الفرنسية بموافقة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرعاية اعمال القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية- العربية لعام 2023 في باريس /فرنسا التي تنطلق رسمياً الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 25 ايار الحالي في فندق the peninsula .



ينظم القمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، الفدرالية المصرفية الاوروبية ،غرفة التجارة الدولية – باريس ، اتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، وستتناول محاورها عدة مواضيع هامة بينها تفعيل التنمية العربية – الأوروبية المستدامة وتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي ، الأمن الغذائي ، وعدم الاستقرار المالي .



وتتضمن فعاليات القمة مؤتمرا عن التحكيم الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية – باريس و ذلك يوم الجمعة 26 أيار في مقر الغرفة ، تحت عنوان" التحكيم :عدالة حديثة تحمي الاستثمارات المصرفية والتجارية الدولية.



تشارك في القمة شخصيات من 27 دولة عربية واوروبية من بينها قيادات المؤسّسات المالية والمصرفية والدبلوماسية ، تمثل المنصة العربية – الاوروبية للتعاون الاقتصادي والمصرفي الذي عمل ويعمل عليها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع شركائه الاوروبيين منذ أكثر من 15 عاماً ، ويترأس وفد القطاع المصرفي العربي رئيس الاتحاد الاستاذ محمد الاتربي.



وخلال افتتاح اعمال القمة سيتم تكريم رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله الراجحي ، بصفته الشخصية المصرفية العربية لعام 2023، كذلك سيقيم الاتحاد حفل عشاء رسمي على شرف المصرفيين المشاركين وذلك عند الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 24 ايار في فندق The peninsula في حضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى,



يعقد الاتحاد على هامش القمة المصرفية العربية الدولية، مؤتمرًا مشترك بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية (ICC) فى 26 أيار في باريس، في مقر غرفة التجارة الدولية الـ ICC في باريس.