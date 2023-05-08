الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟
2023-05-08 | 12:19
مشاهدات عالية
شارك
0
min
حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟
أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 140 مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مصرف لبنان
حجم التداول
Sayrafa
التالي
تذكير من وزارة المالية...
وارن بافيت يعتبر أن تعامل الحكومة الأميركية مع أزمة المصارف كان "ضعيفا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-05-04
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 147 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
اقتصاد
2023-05-04
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 147 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
0
اقتصاد
2023-05-03
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
2023-05-03
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
اقتصاد
2023-05-02
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة
اقتصاد
2023-05-02
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 145 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة
0
اقتصاد
2023-04-28
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
2023-04-28
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من خلق وظائف الى حماية المودعين... هذه أبرز الخطط والوعود الوهمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من خلق وظائف الى حماية المودعين... هذه أبرز الخطط والوعود الوهمية!
0
اقتصاد
05:15
فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس
اقتصاد
05:15
فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس
0
اقتصاد
03:34
تذكير من وزارة المالية...
اقتصاد
03:34
تذكير من وزارة المالية...
0
أخبار دولية
00:17
وارن بافيت يعتبر أن تعامل الحكومة الأميركية مع أزمة المصارف كان "ضعيفا"
أخبار دولية
00:17
وارن بافيت يعتبر أن تعامل الحكومة الأميركية مع أزمة المصارف كان "ضعيفا"
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
16:31
الاتحاد الأوروبي يعلن عن محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد
أخبار دولية
15:56
أوتاوا تطرد دبلوماسيا صينيا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي
أخبار دولية
15:35
مسلحون يخطفون 25 شخصا من كنيسة بشمال غرب نيجيريا
أخبار دولية
15:29
مجلس الأمن الدولي "شديد القلق" من الوضع في هايتي
أخبار لبنان
14:42
بارود لـ"عشرين 30": تأجيل الانتخابات البلدية مخالفة دستورية كبيرة...ولامركزية من دون مال لزوم ما لا يلزم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:13
وصولاً إلى كوريا وسنغافورة والمانيا... أغنيات هيفاء وهبي الأكثر رواجاً بين نجوم "تيك توك" الأجانب! (فيديو)
فنّ
04:13
وصولاً إلى كوريا وسنغافورة والمانيا... أغنيات هيفاء وهبي الأكثر رواجاً بين نجوم "تيك توك" الأجانب! (فيديو)
0
أمن وقضاء
2023-05-06
أمن الدولة تضبط عشرات الحالات من التجاوزات في مختلف القرى والبلدات في قضاء جبيل (فيديو)
أمن وقضاء
2023-05-06
أمن الدولة تضبط عشرات الحالات من التجاوزات في مختلف القرى والبلدات في قضاء جبيل (فيديو)
0
فنّ
2023-05-05
وائل جسار يتعرّض لوعكة صحيّة قبل حفل "روائع الموجي"
فنّ
2023-05-05
وائل جسار يتعرّض لوعكة صحيّة قبل حفل "روائع الموجي"
0
أخبار دولية
11:12
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
أخبار دولية
11:12
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مباراة حماسية جداً في الأدوار الاقصائية في الـnba لم تُحسم الاَّ في الثانية الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مباراة حماسية جداً في الأدوار الاقصائية في الـnba لم تُحسم الاَّ في الثانية الاخيرة
0
أخبار دولية
13:46
في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر... تحية من المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الـLBCI لكل متطوّع
أخبار دولية
13:46
في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر... تحية من المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الـLBCI لكل متطوّع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السلحفاة البحرية كنز يغني بحر لبنان: حافظوا عليها!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السلحفاة البحرية كنز يغني بحر لبنان: حافظوا عليها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التوك توك في لبنان: نعمة ونقمة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التوك توك في لبنان: نعمة ونقمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مجرور الرملة البيضا.. من شمال الـ"إيدين باي" الى جنوبه
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مجرور الرملة البيضا.. من شمال الـ"إيدين باي" الى جنوبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من نهر الليطاني الى مجارير الليطاني.. ولا من يحرك ساكناً!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من نهر الليطاني الى مجارير الليطاني.. ولا من يحرك ساكناً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
انقسامات في اللجنة الاولمبية اللبنانية... واسقاط عضوية ثلاثة اعضاء من اللجنة التنفيذية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
انقسامات في اللجنة الاولمبية اللبنانية... واسقاط عضوية ثلاثة اعضاء من اللجنة التنفيذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نزوح لبناني من التعليم الرسمي والدعمُ للسوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نزوح لبناني من التعليم الرسمي والدعمُ للسوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من خلق وظائف الى حماية المودعين... هذه أبرز الخطط والوعود الوهمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من خلق وظائف الى حماية المودعين... هذه أبرز الخطط والوعود الوهمية!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
2
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
3
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
09:31
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:31
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
5
فنّ
05:03
نادين الراسي عن رسالة الكراهية لابنة سيرين عبد النور: "يا عَيب الشّوم"
فنّ
05:03
نادين الراسي عن رسالة الكراهية لابنة سيرين عبد النور: "يا عَيب الشّوم"
6
أمن وقضاء
01:09
شعبة المعلومات توقف مراسم دفن... قتلا شقيقتهما وأوهما الجميع أنّها توفّيت جرّاء أزمة قلبيّة
أمن وقضاء
01:09
شعبة المعلومات توقف مراسم دفن... قتلا شقيقتهما وأوهما الجميع أنّها توفّيت جرّاء أزمة قلبيّة
7
فنّ
05:00
زياد برجي ووديع الشيخ يغنّيان "نسّم علينا الهوا" باندماجٍ كبير (فيديو)
فنّ
05:00
زياد برجي ووديع الشيخ يغنّيان "نسّم علينا الهوا" باندماجٍ كبير (فيديو)
8
منوعات
10:50
صدمت الجماهير... لاعبة كمال أجسام بوجهٍ جميل وجسدٍ ضخم! (صور)
منوعات
10:50
صدمت الجماهير... لاعبة كمال أجسام بوجهٍ جميل وجسدٍ ضخم! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store