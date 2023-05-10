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o
متن
32
o
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o
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o
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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 153 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
2023-05-10 | 12:46
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 153 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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