سلامة لن يتوجه الى فرنسا لحضور جلسة استجواب...ولا نية لمنصوري باستلام المهام

سلامة لن يتوجه الى فرنسا لحضور جلسة استجواب...ولا نية لمنصوري باستلام المهام

افادت في معلومات خاصة بالـLBCI، ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يتوجه الى فرنسا لحضور جلسة استجواب امام القاضية الفرنسية Aude Buresi ، ووكلاؤه يعزون السبب الى عدم اكتمال اجراءات رفع منع السفر عنه .



اما ثانيا وهو الاهم، فلا نية لنائب الحاكم الاول وسيم منصوري باستلام مهام سلامة, وهو بموقفه هذا مدعوم من الرئيس نبيه بري.