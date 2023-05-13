تذكير من وزارة المالية: مستمرون الاحد بفتح ابوابنا..

وزارة المالية تذكّر انها مستمرة الاحد بفتح ابوابها امام المكلفين لقطع الايصالات وتسديد المتوجب عليهم في ما خص المادة ٢٢ من قانون الموازنة ٢٠٢٢ في مبناها في مديرية الواردات



ذكّرت وزارة المالية المواطنين انها مستمرة يوم غدٍ الاحد بفتح ابوابها امام المكلفين لقطع الايصالات وتسديد المتوجب عليهم في ما خص المادة ٢٢ من قانون الموازنة ٢٠٢٢ في مبناها في مديرية الواردات والـ tva في العدلية- كورنيش النهر.



وتمنّت على المعنيين الذين يودون معرفة اذا كانوا مكلفين برسم او ضريبة ما الدخول الى موقع وزارة المالية للاطلاع على تفاصيل ملفهم قبل توجههم الى الدوائر المختصة في المبنى المذكور وذلك بغية تخفيف العناء عنهم وعن العاملين في الادارة.