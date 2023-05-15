اليوم... تمديد العمل في المصالح المالية الاقليمية حتى الخامسة ومبنى الواردات حتى منتصف الليل

اليوم... تمديد العمل في المصالح المالية الاقليمية حتى الخامسة ومبنى الواردات حتى منتصف الليل

أعلنت وزارة المالية، في بيان انها ستمدد العمل في المصالح المالية الاقليمية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين ١٥ ايار ٢٠٢٣ وذلك ليتسنى للمكلفين في المناطق المتأخرين عن الحضور الى مراكزها للاستفادة من ساعات التمديد، حيال الاعفاءات من الغرامات وفق المادة ٢٠ من قانون موازنة العام ٢٠٢٢ على الضرائب والرسوم والمخالفات.

كما وتذكر الوزارة ان ابوابها في مبنى الواردات وال tva في العدلية- كورنيش النهر، مفتوحة لغاية الثانية عشرة منتصف هذه الليلة.