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اقتصاد

حبيب: قرض الصندوق العربي سيدفع على 3 مراحل بالدولار

2023-05-15 | 06:52
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حبيب: قرض الصندوق العربي سيدفع على 3 مراحل بالدولار
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حبيب: قرض الصندوق العربي سيدفع على 3 مراحل بالدولار

طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى تسييل قرض الصندوق العربي الذي وُقع عام 2019 ولم يسيَّل لغاية اليوم بسبب الظروف التي شهدها لبنان مشددا على انه سيتم بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية.
 
واكد حبيب بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي أن القرض لا يزال موجودًا وسيُدفع على ثلاث مراحل، وان قيمة القرض الذي سيعطى للمقترضين يتراوح ما بين 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط.
 
واوضح أنه تم تثبيت قرض الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لان هناك قروضا لها علاقة بتمويل بعض المشاريع في لبنان تم إلغاؤها أو يُدرس إلغاؤها، أكان من قبل الصندوق العربي أو بعض الصناديق الأخرى.
 
ولفت حبيب الى ان مصرف الإسكان سدّد كل المتوجبات المفروضة عليه من فوائد وأصول، ولم يتخلّف أبداً عن التسديد، وهذا ما ساعد في تثبيت هذا القرض.
 
واعلن  أن هناك أطراً تنظيمية للسير بهذا القرض، وان الصندوق العربي لا يزال ينتظر أجوبة، وان هناك أمورا لوجستية يجب أن تتخذ مثل الحصول على موافقات من الجهات المعنية: من مجلس الإدارة، مصرف لبنان، مجلس الإنماء والاعمار، الحكومة اللبنانية ومن وزيري المالية  والشؤون الاجتماعية.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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