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اقتصاد
أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
2023-05-16 | 02:03
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أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية والمازوت 13000 ليرة لبنانية والغاز 24000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1617000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1659000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1386000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 889000 ليرة لبنانية.
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