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اقتصاد
شقير بحث مع بخاري آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
2023-05-17 | 09:44
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شقير بحث مع بخاري آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري اليوم في دارته باليرزة، في المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان.
وشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتشكيل حكومة للبدء بمسيرة التعافي والنهوض وتمكين لبنان واللبنانيين من الاستفادة من موسم الصيف، وكذلك تفعيل الطاقات والقطاعات الاقتصادية كافة، وتقوية الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج لا سيما مع السعودية حيث هناك 22 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين جاهزة للتوقيع، وان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة يفتح الباب للتوقيع عليها سريعاً والبدء بالإستفادة من مفاعيلها، فضلاً عن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة ومجيء الأشقاء الخليجيين للإصطياف في لبنان الذين يعول عليهم في إنعاش السياحة والإقتصاد الوطني.
وأثنى شقير خلال اللقاء على الدور الريادي الذي تلعبه السعودية في لبنان وكذلك في ترسيخ الإستقرار والأمن والسلام في المنطقة، متمنياً للقمة العربية التي ستعقد في المملكة النجاح في ترسيخ أكبر قدر من التعاون والتضامن بين الدول العربية وتحقيق مصالحها على إختلافها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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