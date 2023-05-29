بلحاج بعد لقائه ميقاتي: بصدد تمويل مشروع مهم يتعلق بالزراعة المستدامة

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.



وقال بلحاج بعد اللقاء: "تم عرض العلاقة بين البنك الدولي ولبنان سواء على مستوى التمويل والتعاون التقني. وكنا قد مولنا مشروعا مهما بمبلغ قدره 300 مليون دولار للتغطية الاجتماعية، ونحن في صدد تمويل مشروع مهم يتعلق بالزراعة المستدامة".