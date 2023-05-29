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اقتصاد
الخليل كشف عن عزم البنك الدولي مد لبنان بقرض قيمته قرابة 200 مليون دولار لدعم القطاعات التنموية
2023-05-29 | 09:46
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الخليل كشف عن عزم البنك الدولي مد لبنان بقرض قيمته قرابة 200 مليون دولار لدعم القطاعات التنموية
الخليل استقبل بلحاج
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن عزم البنك الدولي "مد لبنان بقرض قيمته قرابة 200 مليون دولار أميركي لدعم القطاعات التنموية لاسيما القطاع الزراعي والمتمثل بمشروع التطوير Green Agri-food transformation for economic recovery project.
وكان الخليل استقبل اليوم في مكتبه في وزارة المالية نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، مع وفد في حضور المدير العام لوزارة المالية جورج معرواي ومستشار رئيس مجلس الوزراء سمير ضاهر، حيث تم استعراض المشاريع الممولة من البنك، لا سيما قروض المساعدة لبرنامج الاسر الاكثر فقرا ودعم القمح.
وقد أبدى بلحاج ارتياحا للمسار الذي تسلكه المرحلة لجهة السعي والمساعدة على تجاوز الأزمات الحادة.
وعلى صعيد وزارة المالية، تم التأكيد على المساعدة المالية المقررة لتعزيز القدرات في ما خص التطور الالكتروني.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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