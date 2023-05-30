الهيئات الإقتصادية تناقش مع وفد من البنك الدولي خارطة الطريق لتطوير الموانئ اللبنانية

اجتمعت الهيئات الإقتصادية مع وفد من البنك الدولي، وأكدت على ضرورة ان يكون هناك استراتيجة واضحة وبعيدة المدى للنقل البحري في لبنان إنطلاقاً من دور لبنان المحوري في هذه العمليات ومن موقعه الجغرافي الهام. كما أكدت في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في عمليات إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت بما يستجيب لحاجات لبنان وبيروت والقطاع الخاص اللبناني وكذلك دور المرفأ الكبير في النشاط الإقتصادي وعمليات النقل البحري والترانزيت البحري، معولاً على التعاون بين القطاع الخاص والبنك الدولي لإنجاز هذا المخطط.

من جهته، عرض وفد البنك الدولي مشروع توصيات حول رؤية والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت المستقبلي. وأكد الوفد أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة جدا لتبادل الآراء حول الأفكار والخيارات الممكنة لتطوير وإعادة اعمار مرفأ بيروت، وكذلك لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه العملية، لضمان لعب المرفأ دورا مركزياً في عملية التعافي والنهوض للبنان.

وتم الإتفاق على عقد لقاءات مع القطاع الخاص ومع الأطراف المعنية لمتابعة هذا الموضوع.