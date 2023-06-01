وزير الزراعة استقبل ممثل برنامج الأغذية للأمم المتحدة... وهذا ما جرى الإتفاق عليه

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، ممثل برنامج الأغذية للأمم المتحدة WFP في لبنان عبدالله الوردات، حيث جرى البحث في شؤون الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، بالإضافة الى المشاريع المنفذة ما بين وزارة الزراعة والمنظمة، وخصوصا ملف القمح، والمسوحات التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الجيش اللبناني على جميع الاراضي المزروعة من حبوب و بقوليات.



وأوضح المكتب الاعلامي لوزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تفعيل الجهود لتأمين الدعم لموسم زراعة القمح الطري في لبنان.