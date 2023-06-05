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اقتصاد

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 175 مليون دولار بمعدل 86200 ليرة

2023-06-05 | 12:08
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 175 مليون دولار بمعدل 86200 ليرة
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 175 مليون دولار بمعدل 86200 ليرة

اعلن مصرف لبنان في بيان ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 175 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة  Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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