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اقتصاد

أبو حيدر يؤكد التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي

2023-06-07 | 02:31
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أبو حيدر يؤكد التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي
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أبو حيدر يؤكد التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي

المدير العام لوزارة الاقتصاد التقى بممثلين عن المفوضية الأوروبية في بروكسل

على هامش اجتماع المنبر الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار، التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر بممثلين عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور مندوب لبنان لدى الاتحاد الاوروبي السفير فادي حاج علي ورئيسة دائرة التجارة الخارجية بالانابة زينة حركة، وسكرتير البعثة رالف مطر والملحق الاقتصادي سعد الله زعيتر.

وخلال اللقاء بممثلين عن المديرية العامة للتجارة والمديرية العامة للجمارك والاتحاد الجمركي لدى المفوضية الاوروبية، أكد أبو حيدر التزام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي وبتحقيق اقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الشراكة خصوصا بعد أن وصلت صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي عند أعلى مستوى لها بقيمة فاقت 600 مليون د.أ خلال عام ٢٠٢٢.

وشكر أبو حيدر الجانب الأوروبي للتعاون البناء بعد ادراج لبنان على لائحة الدولة المخولة بتصدير منتجات ذات منشأ حيواني وحث الجانب الأوروبي على استثناء لبنان من الشروط الأوروبية الجديدة الخاصة بالمنتجات المركبة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للتجارة والاستثمار بين لبنان والاتحاد الاوروبي خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٣.

وأفاد الجانب الاوروبي بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على المسار القانوني لاعتماد قواعد منشأ حديثة أقل صرامة وتقييداً على المصدر اللبناني.

اضافةً الى ذلك، تم التطرق الى تعزيز التعاون في مجال الاعمال وربط الشركات اللبنانية بالاسواق الخارجية من خلال انضمام لبنان الى شبكة الشركات الاوروبية.

الى ذلك، نوه ابو حيدر بالجهود الجبارة التي تبذلها بعثة لبنان لدى الاتحاد الاوروبي لتنشيط العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي.
 
 
 
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