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اقتصاد

لجنة الاقتصاد اجتمعت في حضور وزير الأشغال... حميه: سنحاول وضع خطة طوارئ لاستمرار عمل المطار

2023-06-07 | 07:07
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لجنة الاقتصاد اجتمعت في حضور وزير الأشغال... حميه: سنحاول وضع خطة طوارئ لاستمرار عمل المطار
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لجنة الاقتصاد اجتمعت في حضور وزير الأشغال... حميه: سنحاول وضع خطة طوارئ لاستمرار عمل المطار

البستاني: توجهنا في اللجنة هو عدم زيادة الضرائب

عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه والنواب الاعضاء.
 
البستاني

إثر الجلسة، قال البستاني: "لجنة الاقتصاد إجتمعت اليوم واستقبلنا وزير الاشغال العامة، وهو نجم المرحلة استعدادا للصيف. وتوجهنا في اللجنة هو عدم زيادة الضرائب وخلق ايرادات بالدولة، وقال لنا (الوزير) ان وزارته أكثر انفاقا وأقل ايرادا ويجب ان تجلب ايرادات للدولة".
 
وأضاف البستاني: "الايرادات كانت بالليرة اللبنانية، نحن في اللجنة نلم بوضع مرفأ بيروت والاستيراد والتصدير ووزارة الاشغال هي المعنية بالموضوع، ولفتنا اعادة الثقة بالترانزيت على الرغم من الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان". 
 
وأشار الى أن "الوزير جزم اننا لا نريد بيع مرفأ بيروت أو تحويله الى مقاعد أو مطاعم واقترح الزملاء أن تتطور المنطقة المحيطة بالمرفأ لتزداد السياحة. وتحدث معاليه عن مرافىء بيروت وصور، وكان لديه نقطة عن الاهراءات، اذ اكد انه سيعمل بطريقة موازية للطريقة القديمة. وتمنت اللجنة على الوزير تحسين مطار بيروت".
 
وقال البستاني: "كما تطرقنا الى موضوع "زيتونة باي" وعما تتقاضاه الدولة ويجب أن تحصل وتزيد ايرادات الدولة، كما تمنينا ان تدرس الاسعار في المطار لا سيما مياه الشرب وغيرها. وتطرقنا مع الوزير الى وضع الأملاك البحرية".
 
حميه

بدوره، أشار الوزير حميه الى ما "تحققه الوزارة من ايرادات، ولا نريد ان نأتي بالايرادات من جيب المواطن". وقال: "بالنسبة لمرفأ بيروت، بعد تزويد لجنة الاشغال لنلغي موضوع مؤسسة عامة وتشغيله من قبل القطاع الخاص، سئلنا اين اصبح الموضوع؟. اقول هناك البعض من الداخل والخارج يحول مرفأ بيروت الى مطاعم وفنادق، سوف نقوم بالاستثمار الامثل لمرفأ بيروت لمصلحة مرفأ بيروت. واثنت لجنة الاقتصاد على هذا الموضوع".

وأضاف: "بالنسبة "لزيتونة باي"، بناء لكتاب من حاكم مصرف لبنان، نحن نعمل الآن وسنقترح على مجلس الوزراء تعديل العقد والشعب يعاني ما يعانيه. نحن نريد ان نحصل ايرادات من املاك الدولة لندعم الصحة والقطاع العام وغيرها. وشرحنا ما تقوم به وزارة الاشغال بالنسبة لمرفأ طرابلس، اضافة الى المسح للشاطىء اللبناني وتكليف الجيش بمسح الشاطىء من الناقورة الى العريضة".
 
وتابع: "توجه وزارة الاشغال، في صور، جونية، بيروت، العمل على مرافىء سياحية لما تملك تلك المدن من أهمية سياحية، سيما ان الوضع المالي في الدولة صعب جدا. وتطرقنا الى الوضع السياحي، وسنبدأ بالمطار بتغيير "الموكيت" وهناك هبات تأتينا، وسنحاول وضع خطة طوارىء لاستمرار عمل المطار ومنها الطاقة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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اقتصاد

لجنة الاقتصاد

فريد البستاني

علي حميه

مرفأ بيروت

المطار

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