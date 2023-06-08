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اقتصاد
حميه استقبل نظيره العراقي: لولا الفيول العراقي لبقي لبنان في العتمة
2023-06-08 | 11:22
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حميه استقبل نظيره العراقي: لولا الفيول العراقي لبقي لبنان في العتمة
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حميه استقبل نظيره العراقي: لولا الفيول العراقي لبقي لبنان في العتمة
السعداوي: هناك مواضيع مشتركة علينا استثمارها من أجل تعزيز التعاون والشراكة
اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه اليوم في مكتبه بالوزارة، مع نظيره العراقي رزاق محيبس عجيمي السعداوي، وأجرى معه جولة أفق عامة حول مختلف التطورات على صعيد المنطقة والعالم وانعكاساتها على ما يصبو إليه الجانبان لتمتين التعاون بينهما، تلتها نقاشات تقنية معمقة وشرح على الخرائط لواقع قطاع النقل حاضراً ومستقبلاً في ظل ممرات لخطوط النقل العالمية الحالية والمخطط لها والعمل الواجب القيام به على صعيد قطاعات المرافئ والموانئ والمطارات وسكك الحديد لمواكبتها كي نكون على استعداد لنصبح في صلبها وليس على هامشها.
السعداوي
وبعد الاجتماع، قال السعداوي: "زيارتي اليوم الى لبنان تأتي تلبية لدعوة من الوزير علي حميه، حيث تناولنا معه مواضيع عدة، أهمها التعاون في مجالات النقل البري والبحري والجوي، اضافة الى النقاش في مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التي تعود بالنفع لكليهما".
ولفت الى أن "هناك مواضيع مشتركة علينا استثمارها من أجل تعزيز التعاون والشراكة".
وقال: "حملنا اليوم الى الوزير حميه، دعوة للدولة اللبنانية من رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، لحضور اجتماع اللجان الفنية لمؤتمر طريق التنمية الذي سينعقد في بغداد الأسبوع المقبل".
حميه
بدوره، قال حميه: "هذه الزيارة تدلل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، والتي نعتبرها محطة دعمٍ إضافية للبنان ولقطاعاته الحيوية. هذه الاجتماعات ستشكل مناسبة لاستكمال البحث مع الأخوة العراقيين في مختلف الملفات التي تعنى بها وزارتا البلدين، إن على صعيد النقل البري والبحري والجوي وادراج لبنان ضمن خطوط الترانزيت للشاحنات المحملة بالبضائع عبر الأراضي العراقية والمتوجهة الى دول الخليج والدول المجاورة الأخرى، هذا إضافة الى أنها ستشكل فرصة لفتح نوافذ تعاون حيوية جديدة في قطاعات واعدة بين بلدينا عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبنان والعراق من جهة، وتجيير المناخات السياسية الايجابية والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم في خدمة تعزيز النمو والاستثمار فيهما من جهة ثانية".
اضاف: "هناك حوالي 70 رحلة اسبوعية بين لبنان والعراق، وهذا الامر يدل على اننا من أكثر البلدان في العالم بالنسبة لحركة النقل الجوي بيننا، كما أننا سنعمل على زيادة عدد الرحلات اكثر فأكثر".
وجدد شكره للحكومة العراقية على "إدراج لبنان رسمياً ضمن خطوط الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالبضائع، عبر الاراضي العراقية والمتوجهة إلى باقي الدول الخليجية وغيرها من الدول المجاورة للعراق"، مثمنا "دعوة لبنان للمشاركة في عملية التخطيط والتصميم والدراسات لطريق التنمية، الذي ينطلق من ميناء الفاو بالعراق، وصولاً الى معبر فيش خابور على الحدود مع تركيا، ومنها الى اوروبا، ويتفرع منه طريق آخر باتجاه سوريا وصولا الى لبنان على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".
ولفت مجددا إلى أنه "لولا الفيول العراقي لبقي لبنان في العتمة"، مشيرا الى ان "المباحثات تناولت ايضاً مشاريع استراتيجية لإنشاء مناطق اقتصادية للتجارة الحرة على أرض لبنانية من قبل العراقيين، كما ستعقد اجتماعات تقنية بين الجانبين لتفعيل واستكمال العمل".
وكان وزير النقل العراقي وصل والوفد المرافق ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، حيث كان في استقباله في صالون الشرف، حميه الذي رحب بالوزير العراقي والوفد المرافق، معتبراً ان زيارته هذه "تدل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، والتي نعتبرها محطة دعمٍ إضافية للبنان ولقطاعاته الحيوية".
يذكر أن الوفد العراقي يضم: ذو الفقار عبدالحسين جاسم / معاون مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، شهاب احمد طه / المعاون الفني لمدير عام الشركة العامة للنقل البحري، ستار عودة عبد / معاون مدير عام الشركة العامة للنقل البري، مشتاق عزيز محمد / سكرتير الوزير / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وامين عبد الاله النصراوي، والقائم بالاعمال في السفارة العراقية.
وعن الجانب اللبناني حضر الاجتماع المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ورئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
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أخبار لبنان
اقتصاد
علي حميه
رزاق محيبس عجيمي السعداوي
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