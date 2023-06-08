جهاد أزعور تخلى موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي

أعلنت مديرة دائرة الاعلام والمتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنه من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، تخلى جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق.