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اقتصاد
ارتفاع في اسعار المحروقات ...
2023-06-09 | 02:40
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ارتفاع في اسعار المحروقات ...
ارتفاع في اسعار المحروقات
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 13000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 3000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1645.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1687.000 ل.ل.
المازوت: 1396.000 ل.ل.
الغاز: 850.000 ل.ل.
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