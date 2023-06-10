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اقتصاد

المدير العام للزراعة بحث في الصين زيادة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الصينية

2023-06-10 | 10:37
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المدير العام للزراعة بحث في الصين زيادة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الصينية
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المدير العام للزراعة بحث في الصين زيادة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الصينية

لحود: احترام منتجي النبيذ للمواصفات النوعية ساهم في تصدير النبيذ اللبناني إلى دول أوروبا وأميركا وأستراليا وغيرها

تلبية لدعوة الحكومة الصينية، شارك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ترافقه رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية أمينة سر المعهد الوطني للكرمة والنبيذ مريم عيد في مؤتمر دولي للكرمة ومنتجات النبيذ نظمته وزارة الزراعة والتنمية الريفية الصينية يومي ٩ و١٠ حزيران ٢٠٢٣ في مدينة يينتشوان بحضور وزراء الزراعة وسفراء ورؤساء الوفود وممثلين عن المنظمات الدولية وقطاع النبيذ في العالم. 

وخلال المؤتمر، القى المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود كلمة لبنان تناول خلالها أوضاع القطاع الزراعي والمشاكل التي يعاني منها المزارع اللبناني في ظل ارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج الزراعي النباتي الحيواني وتدهور العملة الوطنية. 

وعرض لحود للبرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.

ثم تحدث لحود عن قطاع النبيذ في لبنان وأهميته في الاقتصاد الوطني خصوصا بعد التعاون المثمر في السنوات الماضية بين وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ مما أدى إلى تطوير هذا القطاع وزيادة إنتاج النبيذ وتسويقه في الأسواق المحلية والخارجية. 

وأكد لحود أن احترام منتجي النبيذ للمواصفات النوعية ساهم في تصدير النبيذ اللبناني إلى دول أوروبا وأميركا وأستراليا وغيرها. 

وشدد لحود على استمرار وزارة الزراعة في تطوير ودعم وتسويق النبيذ اللبناني وفتح أسواق جديدة. 

وعلى هامش المؤتمر، التقى لحود وزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين تانج رن جيانو وكبار المسؤلين في وزارة الزراعة وتوافقوا على تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين لبنان والصين وزيادة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الصين لا سيما النبيذ وزيت الزيتون ومنتجات الملونة والمطبخ اللبناني الصناعات الغذائية.
 
 
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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