وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٢٥٠.٠٠٠ ليرة

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الثلاثاء ١٣/٦/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء 20/6/2023 ضمنًا.لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.