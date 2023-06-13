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اقتصاد
كركي: زيادة غلاء المعيشة أصبحت 6400000 ل.ل.
2023-06-13 | 05:24
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كركي: زيادة غلاء المعيشة أصبحت 6400000 ل.ل.
كركي: زيادة غلاء المعيشة أصبحت 6400000 ل.ل.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة قضت بتعديل أحكام الفقرة أولًا من المذكرة رقم 710 تاريخ 11 آيار، بحيث تم إعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين واربعمائة الف ليرة لبنانية (6,400,000 ل. ل.)، وذلك تنفيذًا للمرسوم رقم 11343 تاريخ 29/5/2023.
وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: "إنطلاقًا من حرصه الشديد على تحصيل حقوق العمال والمستخدمين، وبناءً على أحكام المرسوم رقم 11343 تاريخ 29 أيار 2023 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 8\6\2023، والذي تم بموجبه زيادة إضافية إلى الأجور لتصبح مبلغ الإجمالي قدره 6400000 ل.ل.،
وبعد تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ تسعة ملايين ليرة والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ أربعمائة وعشرة الآلف ليرة لبنانية، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 13/6/2023 حملت الرقم 711 قضى بموجبها تعديل أحكام الفقرة أولًا من المذكرة الإعلامية رقم 710 تاريخ 11 آيار بحيث تم إعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين وأربعمائة ألف ليرة لبنانية (6,400,000 ل. ل.) بدلًا من 4500000 ل.ل.، وذلك تنفيذًا للمرسوم رقم 11343 تاريخ 29/5/2023.
أما في ما يتعلق بكيفية إحتساب الإشتراكات: فإنه واعتبارًا من 26\4\2023 ومن أجل إحتساب إشتراكات المؤسسات:
- يضاف إلى أساس الأجر الشهري مبلغ ستة ملايين وأربعمائة ألف ليرة (6,400,000 ل.ل)
- يضاف إلى أساس الأجر اليومي مبلغ مائتين وستة وأربعون ألف ليرة (246,000 ل.ل).
وفي حال لم يبلغ الأجر اليومي بعد الزيادة الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي (410000 ل.ل.)، يزاد لتبلغ قيمته أربعمائة وعشرة آلاف ليرة ( 410,000 ل.ل).
وأمل المدير العام أن تستمر لجنة المؤشر في إجتماعاتها برعاية وحضور وزير العمل مصطفى بيرم لمواكبة التطورات كافة على صعيد الرواتب والأجور، وذلك لإنصاف الطبقة العاملة في لبنان.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
محمد كركي
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