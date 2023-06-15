تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟

أعلنت وزارة المالية أنه تمّ تحويل المساعدة الموقتة للعسكريين، والتي تُعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار، وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران.



أما بخصوص العاملين في الإدارة العامة فسيتم تحويل المساعدة تلك، اعتباراً من يوم غد الجمعة 16/5/2023.