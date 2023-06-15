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اقتصاد
فياض أكد التزام وزارة الطاقة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بأسرع وقت
2023-06-15 | 09:52
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فياض أكد التزام وزارة الطاقة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بأسرع وقت
وزير الطاقة شارك في الإجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الناظمة في منطقة البحر المتوسط
شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في الإجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الناظمة في منطقة البحر المتوسط (Medreg) والمنعقد في مدينة رودس اليونانية بحضور مديرة الطاقة في الإتحاد الاوروبي (dg-ener) كريستينا لوبيللو بوريرو وأكثر من ١٥ رئيس هيئة ناظمة من دول حوض المتوسط.
والقى الوزير فياض كلمة الافتتاح في الإجتماع المذكور، حيث أكد التزام وزارة الطاقة والمياه تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان بأسرع وقت ممكن، شاكراً Medreg على دعمها الكبير في هذا المجال، حيث يشارك فريق مؤلف من الرئيس الحالي لتجمع Medreg ورئيس الهيئة الناظمة في المغرب عبداللطيف برداش ونائب الرئيس اليوناني قسطنطينوس سيماراس والمدير التنفيذي حسن اوزكوش في دعم لبنان في الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الناظمة.
كما ذكر الوزير فياض أهمية إستكمال مسار الإصلاحات ومسار تطوير الطاقة المتجددة في لبنان حيث حققت الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية نمواً كبيراً في السنتين السابقتين إذ حقق السوق اللبناني زيادة قياسية بدءاً من حوالي ١٠٠ ميغاوات مع بداية العام ٢٠٢١ وصولاً الى اكثر من ١،٠٠٠ ميغاوات اليوم اي ما يعادل حوالي ٩٠٠% نمو. كما طلب الوزير فياض في كلمته دعم الإتحاد الأوروبي ممثلاً بالسيدة ميلو بيربو لخلق توأمة بين لبنان وإحدى الهيئات الناظمة الاوروبية، وذلك لنقل الخبرات والمعرفة الى الجانب اللبناني.
ختاماً، عرض الوزير فياض إقتراح استضافة الإجتماع المقبل لمجموعة عمل الطاقة المتجددة في Medreg في العاصمة بيروت وذلك تزامناً مع فعاليات "اسبوع بيروت للطاقة ٢٠٢٣" والذي سوف يعقد من ٢٠ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ والمتوقع ان يضم اكثر من ٨٠٠ مشارك من لبنان ودول العالم.
وكانت للوزير فياض لقاءات متعددة على هامش المؤتمر مع رؤساء الهيئات الناظمة المشاركة.
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أخبار لبنان
اقتصاد
فياض
الهيئات الناظمة
البحر المتوسط
الهيئة الناظمة
الكهرباء
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