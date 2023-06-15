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اقتصاد

صندوق النقد يشيد بالاقتصاد الإسرائيلي ويحذر من أثر الإصلاح القضائي

2023-06-15 | 11:21
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صندوق النقد يشيد بالاقتصاد الإسرائيلي ويحذر من أثر الإصلاح القضائي
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صندوق النقد يشيد بالاقتصاد الإسرائيلي ويحذر من أثر الإصلاح القضائي

صندوق النقد يشيد بـ"الأداء الاقتصادي المتميز" الذي حققته إسرائيل خلال العام المنصرم

أشاد صندوق النقد الدولي الخميس بـ "الأداء الاقتصادي المتميز" الذي حققته إسرائيل خلال العام المنصرم، لكنه حذر السلطات من "ريبة" ناجمة عن مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يمكن أن يؤثر سلبا على النمو. 
 
وقال مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بيان إن "إجمالي الناتج المحلي زاد في إسرائيل بنسبة 6.5 في المئة في العام 2022" لكن النشاط الاقتصادي "يمكن أن يتباطأ في العام 2023 بحوالى 2.5 في المئة في المتوسط". 
 
ويعزو الصندوق توقعاته للتباطؤ إلى ارتفاع معدلات التضخم لتبقى عند معدل 5 في المئة كما كانت عليه في العام 2022 "وهو أمر يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويقيّد استثمارات الشركات".
     
وبحسب المجلس التنفيذي للصندوق فإن "الريبة الناجمة عن الإصلاح القضائي المقترح يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد"، داعيا إسرائيل إلى "حل مستدام سياسيا" بهدف حماية الاقتصاد.
 
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يؤكد معارضوها أنها تعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.
     
ولطالما حذر خبراء الاقتصاد في إسرائيل من الإصلاح الذي يرون أنه سيؤثر سلبا على قطاع التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر الدولة العبرية أحد كبار اللاعبين الأساسيين فيها. 
     
الأربعاء، علقت المعارضة الإسرائيلية مشاركتها في المفاوضات الجارية حول التعديلات القضائية والرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة. 
 
ويواصل الإسرائيليون التظاهر ضد خطة الإصلاح القضائي منذ 23 أسبوعا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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