حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 175 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.