مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 185 مليون دولار بمعدل 86200 ليرة

حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 185 مليون دولار بمعدل 86200 ليرة



اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 185 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".