وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٢٥٠.٠٠٠ ل.ل

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٠/٦/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء 27/6/2023 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".



ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.