لحود وأبو حيدر وقعا عقد مشاركة في "اكسبو قطر ٢٠٢٣"

أعلن بيان مشترك صادر عن وزارتي الزراعة والإقتصاد والتجارة، أن المديرين العامين لويس لحود ومحمد أبو حيدر وقعا اليوم عقد مشاركة في "اكسبو قطر ٢٠٢٣".



وأشار البيان الى أن "الحكومة اللبنانية تغتنم هذه المناسبة لتجدد شكرها لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ولكل الأشقاء العرب على الدعم الدائم لبلدنا في كل الظروف التي يمر بها".