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اقتصاد
جمعية المصارف تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس
2023-06-20 | 06:50
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جمعية المصارف تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس
جمعية المصارف تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للمصارف العاملة في لبنان يوم الثلاثاء الواقع في 20 حزيران 2023 وقررت بصورة استثنائية تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الجمعية العمومية تاريخ 29/6/2021 لسنة واحدة تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية الناظرة في حسابات السنة المالية 2023 .
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