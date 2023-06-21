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اقتصاد
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
2023-06-21 | 12:26
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مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟
أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 133 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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