إجتماع في وزارة الاقتصاد ضم سلام وخليل والحاج حسن بحث في إطلاق عملية شراء القمح

عقد إجتماع في وزارة الإقتصاد والتجارة ضم الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الاقتصاد أمين سلام، المالية يوسف خليل والزراعة عباس الحاج حسن، وجرى التباحث في آلية شراء القمح بصنفيه والشعير وطرق الاسراع بتطبيقها وتسهيل اجراءاتها المالية.



وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث بالاضافة الى مصلحة الابحاث العلمية والجيش اللبناني، من أجل وضع الاجراءات التنفيذية للآلية التي وضعتها وزارتي الاقتصاد والزراعة لعملية الشراء باسرع وقت ممكن، حيث سيتم تحديد الزمان الذي سيطلق فيه عملية الشراء.