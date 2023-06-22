الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

حميه: السعي إلى تأمين التمويل لتطوير خدمات المطار أثمر عن تركيب سكانر وألواح شمسية واستبدال الموكيت

2023-06-22 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حميه: السعي إلى تأمين التمويل لتطوير خدمات المطار أثمر عن تركيب سكانر وألواح شمسية واستبدال الموكيت
0min
حميه: السعي إلى تأمين التمويل لتطوير خدمات المطار أثمر عن تركيب سكانر وألواح شمسية واستبدال الموكيت

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان، أن "السعي إلى تأمين التمويل لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة في مرافق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أثمر عن تركيب سكانر في مبنى الركاب للكشف على الحقائب وتركيب الألواح الشمسية لتأمين التيار الكهربائي لإضاءة أنفاق المطار واستبدال ١١ ألف م م من الموكيت".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

علي حميه

مطار رفيق الحريري

سكانر

ألواح شمسية

LBCI التالي
مجلس شورى الدولة: قبول المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف على خلفيّة قرار الحكومة إلغاء جزء كبير من التزامات المركزي بالعملات الأجنبية
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-15

أجهزة سكانر للكشف على حقائب الركاب المغادرين لبنان من الشرطة الفدرالية الالمانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-30

جملة من الإجراءات ستواكب موسم الصيف... هل مطار رفيق الحريري الدولي جاهز؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-25

اللبنانيون الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى جدّة يتوجّهون من مكان اقامتهم الى المطار للمغادرة نحو لبنان ويصلون الى مطار رفيق الحريري عند الثالثة بعد الظهر

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-05

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية وصل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:24

هذا ما قاله مصدر مصرفي عن الإنتقادات والإتهامات التي توجه إلى جمعية المصارف

LBCI
اقتصاد
10:40

إجتماع في وزارة الاقتصاد ضم سلام وخليل والحاج حسن بحث في إطلاق عملية شراء القمح

LBCI
اقتصاد
06:38

توقيع مذكرة تعاون بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

LBCI
اقتصاد
04:46

سلام وقّع اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ نظام معلومات لأسعار السوق تعزيزاً للشفافية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
15:02

تفكيك شبكة لتعدين العملات المشفرة في ليبيا

LBCI
أخبار دولية
14:57

استقالة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

LBCI
أخبار دولية
14:55

اوكرانيا تحصل على 60 مليار يورو اضافية لاعادة اعمارها

LBCI
أخبار دولية
14:53

بايدن ينوي لقاء شي "قريبا" رغم وصفه مؤخرا بأنه "دكتاتور"

LBCI
منوعات
14:48

الشرطة الأميركية توقف جدة... تركت حفيدتها الطفلة وحيدة في المطار لتستقل طائرة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-06-21

"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!

LBCI
فنّ
2023-06-21

شرط غريب تحكّم بصفقة شراء أديل لقصر ستالون... ما القصة؟!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-20

أهلا بهالطلة ببيت شباب.. بلدة القرميد والأجراس والهواء العليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-21

خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

دعوة عشاء سنوي وجهها البخاري إلى السفراء العرب والأجانب... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

لو دريان في بيروت... المبادرة الفرنسية السابقة في خبر كان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:33

قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:32

لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة

LBCI
أخبار لبنان
10:03

لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت

LBCI
منوعات
15:37

تطورات مقلقة كشفها خفر السواحل الأميركي حول عملية البحث عن الغواصة المفقودة

LBCI
منوعات
06:38

قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!

LBCI
اقتصاد
03:39

مجلس شورى الدولة: قبول المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف على خلفيّة قرار الحكومة إلغاء جزء كبير من التزامات المركزي بالعملات الأجنبية

LBCI
اخبار البرامج
09:52

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!

LBCI
أخبار لبنان
09:08

لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More