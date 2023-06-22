حميه: السعي إلى تأمين التمويل لتطوير خدمات المطار أثمر عن تركيب سكانر وألواح شمسية واستبدال الموكيت

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان، أن "السعي إلى تأمين التمويل لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة في مرافق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أثمر عن تركيب سكانر في مبنى الركاب للكشف على الحقائب وتركيب الألواح الشمسية لتأمين التيار الكهربائي لإضاءة أنفاق المطار واستبدال ١١ ألف م م من الموكيت".