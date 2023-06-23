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ارتفاع في أسعار المحروقات...

2023-06-23 | 02:09
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ارتفاع في أسعار المحروقات...
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ارتفاع في أسعار المحروقات...

جدول جديد لأسعار المحروقات..

إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 21000 ليرة لبنانية. 
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1666000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1707000 ل.ل.
المازوت: 1434000 ل.ل.
الغاز: 820000 ل.ل.
 
 
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