المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد

المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد



أعلنت وزارة المالية، في بيان انها "ستحول غداً صباحاً معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكرين الى مصرف لبنان الذي ابلغ وزير المالية انه سيحولها بدوره الى المصارف في اليوم نفسه.



كما تعلن انها وايضاً غداً ستحوّل رواتب القوى العسكرية الى المصرف المركزي التي تم تسلمها، وفور تسلم ما تبقى منها من الجهات المختصة فيها.