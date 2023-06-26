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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 160 مليون دولار بمعدل 86200 ليرة
2023-06-26 | 12:55
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 160 مليون دولار بمعدل 86200 ليرة
أعلن مصرف لبنان في بيان، أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 160 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وأشار في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
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