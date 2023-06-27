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اقتصاد
"الصناعة" تحدد سعر مبيع طن الترابة السوداء
2023-06-27 | 01:26
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"الصناعة" تحدد سعر مبيع طن الترابة السوداء
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٢٥٠.٠٠٠ ل.ل
حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٧/٦/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٤/٧/2023 ضمناً.
وأشارت الوزارة الى أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.
وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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