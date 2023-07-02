آلان حكيم لـ"الأحد مع ماريو": حجم القطاع العام ٤٠% في الوقت الذي يجب الا يتعدى الـ١٥%

اعتبر وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم انه" لا يمكن الحديث عن خطة في ظل اقتصاد اسود، حيث أن حجم القطاع العام لا يزال ٤٠% في الوقت الذي يجب الا يتعدى الـ١٥% والإصلاحات لم تتم وهناك سلاح غير شرعي في الدولة".



وقال في حديث لبرنامج لـ"الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "لا مجال لعدم اخذ ختم صندوق النقد الدولي على صعيد دولي، ولكن نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الازمة عبر الأموال في الخارج والداخل ولكن يجب ان يكون هناك من يعمل في المقابل من اجل ذلك".